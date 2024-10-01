США предостерегли Израиль от более крупной операции в Ливане из-за Ирана

Bloomberg: США предостерегли Израиль от более крупной операции в Ливане

Администрация президента США Джо Байдена предостерегла Израиль от начала более крупной операции в Ливане. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на американского чиновника.

«США предостерегли правительство [премьер-министра Израиля Беньямина] Нетаньяху от более крупной операции, которая может привести к прямой конфронтации с Ираном», — приводит издание словам источника, осведомленного о ситуации.

Уточняется, что Израиль начал наземное вторжение в Ливан. Израильская армия ведет интенсивные бои на юге страны против шиитского радикального движения «Хезболла».

Ранее глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что странам «Большой семерки» (G7) нужно усилить давление на Израиль для предотвращения более масштабной войны на Ближнем Востоке. По ее словам, Канада заняла более жесткую позицию и надеется, что другие страны последуют ее примеру.