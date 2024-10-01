Глава МИД Канады призвала страны G7 надавить на Израиль для предотвращения войны

Глава МИД Канады Жоли: G7 нужно усилить давление на Израиль, чтобы не было войны

Странам «Большой семерки» (G7) нужно усилить давление на Израиль для предотвращения более масштабной войны на Ближнем Востоке. С таким призывом выступила глава МИД Канады Мелани Жоли в интервью Bloomberg.

«Мы занимаем более жесткую позицию и надеемся, что другие страны — конечно, США и Европа — поступят так же. Принципиально важно, чтобы не началась война между Израилем и Ираном, которая бы воспламенила весь регион», — отметила она.

Канадский министр предупредила, что в Ливане может вспыхнуть религиозная и общественная напряженность, если страна будет охвачена полномасштабной войной. Это приведет к плачевным последствиям для мирных жителей и беженцев. По мнению Жоли, это может спровоцировать гораздо более масштабный конфликт между западными странами и Ираном, Россией, Китаем и КНДР.

«В Ливане не может быть войны, точка. Я очень обеспокоена тем, что, в свою очередь, это окажет влияние не только на весь Ближний Восток, но и на долгосрочную безопасность Израиля», — подчеркнула она.

Ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галлант заявил, что в ближайшее время начнется следующий этап войны против шиитского движения «Хезболла» вдоль южной границы Ливана.