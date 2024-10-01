КСИР предостерег Израиль от ответа на атаку Ирана

КСИР: Израиль ждут сокрушительные атаки в случае ответа на удары Ирана

Израиль ждут сокрушительные атаки в случае ответа на удары Ирана. Об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР).

«Если сионистский режим отреагирует на эту операцию военным путем, что соответствует законным правам страны и международному праву, он столкнется с дальнейшими разрушительными нападениями», — говорится в заявлении.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что Иран запустил ракеты в сторону еврейского государства. По данным The Jerusalem Post, Иран выпустил около 500 ракет.