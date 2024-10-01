Запущенные в сторону Израиля иранские ракеты попали на видео

ISNA опубликовало кадры полета иранских ракет в ходе атаки на Израиль

Иранское государственное информационное агентство ISNA опубликовало кадры полета иранских ракет в сторону Израиля, их точное количество остается неизвестным. Видео доступно на сайте агентства.

Представители разведки США ранее, что Иран готовится нанести удар баллистическими ракетами по Израилю в качестве ответа на операцию израильских военных против исламской шиитской организации «Хезболла» в Ливане.

В свою очередь, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что Иран запустил ракеты в сторону еврейского государства. В ЦАХАЛ призвали граждан страны сохранять бдительность и следовать указаниям тыла. Израильская армия заверила, что она будет «делать все необходимое для защиты гражданского населения».