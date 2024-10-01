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20:21, 1 октября 2024Мир

Иран назвал причину крупнейшего ракетного удара по Израилю

ISNA: Иран атаковал Израиль в ответ на смерть лидеров «Хезболлы» и ХАМАС

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Иран атаковал Израиль в ответ на мученическую смерть лидеров «Хезболлы» и ХАМАС, а также командующего силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Ливане. Об этом агентству ISNA сообщила пресс-служба КСИР.

«В ответ на мученическую смерть [главы политбюро ХАМАС] Хании, [генсека "Хезболлы"] Сейеда Хасана Насраллы и [командующего силами КСИР в Ливане Аббаса] Нильфрушана мы нацелились в самое сердце оккупированных [Израилем] территорий», — говорится в сообщении.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что Иран запустил до 500 ракет в сторону еврейского государства. В свою очередь КСИР предостерегли Тель-Авив, что Израиль ждут сокрушительные атаки в случае ответа ЦАХАЛ.

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      Виктория Кондратьева
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