Пассажир рейса в Дубай снял ракетную атаку по Израилю во время полета

«Крыша ТурДома»: пассажир рейса снял ракетную атаку по Израилю во время полета

Пассажир рейса, следовавшего в Дубай, снял из иллюминатора самолета ракетную атаку по Израилю во время полета. Кадры публикует Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Из окна видно, как несколько снарядов летят друг за другом относительно близко к самолету. Откуда именно летел лайнер, не уточняется.

Ранее стало известно, что несколько российских авиакомпаний задержали рейсы между Москвой и ОАЭ в связи с рекомендацией Росавиации воздержаться от полетов в аэропорты Израиля, Ирана и Ирака или из них. Авиационные власти указали, что для гражданских воздушных судов в данном регионе существует угроза безопасности.