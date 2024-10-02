Несколько рейсов авиакомпаний РФ задержали из-за удара Ирана по Израилю

Несколько российских авиакомпаний задержали рейсы между Москвой и ОАЭ в связи с рекомендацией Росавиации воздержаться от полетов в аэропорты Израиля, Ирана и Ирака или из них. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

До этого Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака. Авиационные власти указали, что для гражданских воздушных судов в данном регионе существует угроза безопасности. Указание избегать полетов действует до особого распоряжения.

Ранее самолет российской авиакомпании ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу (ВПП) во время посадки в Сыктывкаре. Уточняется, что нештатная ситуация произошла 12 августа с лайнером, прилетевшим в столицу Республики Коми из Сочи. В момент приземления командир воздушного судна заподозрил, что ВПП коснулись не только шасси, но и хвост Boeing 737.