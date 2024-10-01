Росавиация рекомендовала воздержаться от полетов над Израилем и Ираном

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Израилем и Ираном

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) рекомендовало российским авиакомпаниям воздержаться от полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Авиационные власти указали, что для гражданских воздушных судов в данном регионе существует угроза безопасности. Указание избегать полетов действует до особого распоряжения.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предупредила, что боевая авиация страны ночью нанесет удары по целям на Ближнем Востоке. Это станет ответом на запуск Ираном сотен баллистических ракет по еврейскому государству.