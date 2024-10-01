Израиль пообещал нанести ответный удар на Ближнем Востоке

ЦАХАЛ: ВВС Израиля ночью нанесут удары по целям на Ближнем Востоке

Боевая авиация Израиля ночью нанесет ответные удары по целям на Ближнем Востоке. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает портал Ynet.

В военном ведомстве уточнили, что ни одна из баз Военно-воздушных сил (ВВС) страны не получила ущерба в ходе ракетной атаки со стороны Ирана. Компетентность ВВС полностью сохранена. Сегодня ночью мы нанесем удар, результат которого увидит весь Ближний Восток», — отметили в ЦАХАЛ.

Вечером 1 октября Иран запустил по Израилю около 500 баллистических ракет. Атака стала ответом на ликвидацию лидеров «Хезболлы» и ХАМАС, а также командующего силами Корпуса стражей исламской революции в Ливане.

КСИР Ирана предупредил, что Израиль ждут сокрушительные атаки в случае ответа на удары.