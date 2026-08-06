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09:18, 6 августа 2026 (обновлено: 09:46, 6 августа 2026)Экономика

Поставки белорусского топлива в Россию выросли в 25 раз

Reuters: В июле поставки бензина и дизтоплива из Белоруссии в Россию стали рекордными
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

По итогам июля поставки бензина и дизельного топлива белорусского производства в Россию достигли рекордного в истории уровня — 212 тысяч тонн и 162 тысячи тонн соответственно. Об этом со ссылкой на информацию отраслевых источников сообщает Reuters.

К июню железнодорожные перевозки бензина в этом направлении выросли на 13 процентов, а за семь месяцев импорт этого вида топлива взлетел в 25 раз по сравнению с тем же периодом 2025 года, до 665 тысяч тонн. Поставки дизтоплива с начала года увеличились в семь раз, до 418 тысяч тонн.

Между тем экспорт авиационного топлива из Белоруссии в Россию упал с июньских 16 тысяч тонн до 13,1 тысячи. Республика поставляет топливо, произведенное из российской нефти на двух нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) суммарной мощностью 24 миллиона тонн в год.

Рост продаж объясняется большим количеством внеплановых ремонтов на российских НПЗ, что связано с ударами беспилотников. Помимо Белоруссии, топливо в Россию экспортируют Индия и Марокко, также ведутся переговоры с Казахстаном.

Ранее вице-премьер Александр Новак рассказал, что вертикально интегрированные нефтегазовые компании (ВИНК) начали снимать ограничения на заправках, и теперь надо сосредоточиться на обеспечении топливом независимых сетей АЗС, особенно в регионах, где их много.

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