Российский самолет ударился хвостом о взлетную полосу во время посадки

«Авиаторщина»: самолет «Икара» ударился хвостом о ВПП при посадке в Сыктывкаре

Самолет российской авиакомпании «Икар» ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу (ВПП) во время посадки в Сыктывкаре. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что нештатная ситуация произошла 12 августа с лайнером, прилетевшим в столицу Республики Коми из Сочи. В момент приземления командир воздушного судна заподозрил, что ВПП коснулись не только шасси, но и хвост Boeing 737.

По данным источника, первичный осмотр никаких повреждений не выявил, однако Росавиация все равно квалифицировала произошедшее как авиационный инцидент и начала расследование. Как пишет Telegram-канал, никто из 212 пассажиров и шести членов экипажа не пострадал.

В июле самолет авиакомпании Latam с пассажирами на борту задел хвостом ВПП во время взлета в аэропорту Мальпенса на севере Италии и попал на видео. На размещенных в сети кадрах видно, как воздушное судно оставляет за собой след из дыма и обломков.