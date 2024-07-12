Самолет Boeing с пассажирами на борту задел хвостом взлетную полосу и попал на видео

Daily Mail: самолет Latam задел хвостом взлетную полосу в аэропорту Италии

Самолет Boeing авиакомпании Latam с пассажирами на борту задел хвостом взлетно-посадочную полосу во время взлета и попал на видео. Кадры публикует Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел в аэропорту Мальпенса на севере Италии. На записи видно, как лайнер оставляет за собой след из дыма и обломков. Пилотам удалось поднять самолет в воздух, однако вскоре они вновь совершили посадку в этой же авиагавани.

Ранее в США у самолета Boeing 757-200 авиакомпании United Airlines при взлете отвалилось колесо шасси. Нештатная ситуация произошла с бортом, летевшим из Лос-Анджелеса в Денвер.