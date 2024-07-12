Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:04, 12 июля 2024Путешествия

Самолет Boeing с пассажирами на борту задел хвостом взлетную полосу и попал на видео

Daily Mail: самолет Latam задел хвостом взлетную полосу в аэропорту Италии

Самолет Boeing авиакомпании Latam с пассажирами на борту задел хвостом взлетно-посадочную полосу во время взлета и попал на видео. Кадры публикует Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел в аэропорту Мальпенса на севере Италии. На записи видно, как лайнер оставляет за собой след из дыма и обломков. Пилотам удалось поднять самолет в воздух, однако вскоре они вновь совершили посадку в этой же авиагавани.

Ранее в США у самолета Boeing 757-200 авиакомпании United Airlines при взлете отвалилось колесо шасси. Нештатная ситуация произошла с бортом, летевшим из Лос-Анджелеса в Денвер.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      Самолет Sukhoi Superjet-100 разбился в Подмосковье. Его только что отремонтировали

      Путин подписал закон о повышении налога на прибыль компаний

      Названы самые популярные места для рыбалки в России

      В ФРГ рассказали о сокрытии властями подробностей подрыва «Северных потоков»

      Правнучку летчика Чкалова признали иноагентом

      Фонд Джона Смита внесли в реестр нежелательных организаций в России

      В Германии заявили об отсутствии доказательств по делу о покушении на главу Rheinmetall

      Путин одобрил поправки в закон о бюджете

      Названо условие для открытия границы между Финляндией и Россией

      Туктамышева назвала комфортную для жизни сумму в месяц

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше