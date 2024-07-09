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15:05, 9 июля 2024Путешествия

У самолета Boeing с 174 пассажирами на борту при взлете отвалилось колесо

У самолета United Airlines при взлете в Лос-Анджелесе отвалилось колесо шасси

Фото: Markus Mainka / picture alliance / Globallookpress.com

У самолета Boeing 757-200 авиакомпании United Airlines при взлете отвалилось колесо шасси. Об этом пишет The Guardian.

Уточняется, что нештатная ситуация произошла с бортом, летевшим из Лос-Анджелеса в Денвер, США. Несмотря на инцидент, лайнер благополучно приземлился в точке назначения, никто из 174 пассажиров и 7 членов экипажа не пострадал. Представители перевозчика заявили, что они занялись расследованием произошедшего.

Между тем это уже второй подобный инцидент с воздушным судном United Airlines в 2024 году. В марте у самолета Boeing 777, направлявшегося в Японию из США, после взлета тоже отвалилось колесо. Оно врезалось в автомобиль на стоянке для сотрудников воздушной гавани и разбило его окно.

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      Марина Черняк
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