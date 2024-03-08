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13:15, 8 марта 2024Мир

Упавшее с самолета на парковку колесо показали на видео

ABC7 News: колесо самолета Boeing 777 упало на парковку во время взлета в США

В Сан-Франциско (США) во время взлета у пассажирского самолета Boeing 777 отвалилось колесо. Об этом сообщает телеканал ABC7 News.

Инцидент произошел 7 марта. Рейс United Airlines, направлявшийся в японскую Осаку, во время взлета потерял часть шасси. Колесо упало на одну из служебных парковок аэропорта. По сообщению представителей аэропорта Сан-Франциско, никто не пострадал.

Самолет продолжил набор высоты. После сообщения об инциденте рейс перенаправили в Лос-Анджелес, где лайнер успешно приземлился. Пассажирам пообещали предоставить самолет на замену. На борту находились 235 пассажиров, 10 бортпроводников и 4 пилота.

«Boeing 777 имеет по шесть шин на каждой из двух основных стоек шасси. Самолет спроектирован так, что может безопасно приземляться с отсутствующими или поврежденными шинами», — заявили в United Airlines. Очевидец Гэри Гласс рассказал, что фрагмент шасси повредил несколько стоящих на парковке автомобилей: «при той скорости, с которой шина падала, она раздавила бы кого-нибудь, как виноградинку».

В начале января стало известно об экстренном приземлении пассажирского самолета авиакомпании Alaska Airlines. Во время полета у лайнера оторвались окно и часть фюзеляжа, никто не пострадал.

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      Андрей Ставицкий
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