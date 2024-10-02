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08:01, 2 октября 2024Путешествия

Пассажиры рейса в Тель-Авив увидели бомбардировку Израиля из окна самолета

РЕН ТВ: пассажиры летевшего в Тель-Авив самолета видели бомбардировку Израиля

Фото: Ammar Awad / Reuters

Пассажиры рейса Сочи — Тель-Авив на подлете к Израилю увидели из окна самолета бомбардировку со стороны Ирана. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как утверждает пассажирка рейса, на борту думали, что посадка в Тель-Авиве состоится, если бомбардировки происходят далеко от аэропорта. Несмотря на это, самолет полетел на запасной аэродром в Египет для дозаправки, а затем вернулся в Сочи.

Другой россиянин посетовал, что самолет вернулся в точку вылета, несмотря на данные о том, что аэропорт имени Бен-Гуриона в Израиле принимает рейсы. «Спустя десять часов мы вернулись обратно, голодные, без еды, без воды», — возмутился мужчина.

Ранее стало известно, что несколько российских авиакомпаний задержали рейсы между Москвой и ОАЭ в связи с рекомендацией Росавиации воздержаться от полетов в аэропорты Израиля, Ирана и Ирака или из них. Авиационные власти указали, что для гражданских воздушных судов в данном регионе существует угроза безопасности.

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      Маргарита Пименова
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