Раскрыта новая мошенническая схема с приемными комиссиями для абитуриентов

Роскачество: Мошенники придумали новую схему обмана с приемными комиссиями для поступающих

Мошенники массово создают группы-двойники официальных сообществ вузов и под видом помощи с подачей документов выманивают логины и пароли от портала «Госуслуг», выявили эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества. О новой схеме обмана абитуриентов и их родителей специалисты сообщили в беседе с «Лентой.ру».

«Мошенники создают группы, которые визуально копируют официальные сообщества университетов. Название группы — точь-в-точь как у вуза, а аватарка — скопированный логотип учебного заведения. Группы выглядят "живыми": там якобы общаются родители и абитуриенты, обсуждают вступительные испытания, задают вопросы. Администратор чата, выступающий от имени приемной комиссии, оперативно отвечает на все сообщения, создавая видимость официального канала связи», — предупредили в Роскачестве.

Эксперты рассказали, что когда кто-то из участников группы интересуется процедурой подачи документов, «сотрудник приемной комиссии» предлагает заполнить специальную форму, убеждая абитуриента, что это официальный способ подачи заявления — проще и быстрее, чем через «Госуслуги». В ответ на сомнения фейковый администратор уверяет: «Мы сами все заполним, вам не надо разбираться», — либо настаивает, что это официальная форма подачи документов, которую нужно заполнить обязательно.

В итоге абитуриент переходит по ссылке на фишинговый сайт, который внешне похож на официальный портал вуза. Там его просят ввести личные данные. А когда приходит код подтверждения из СМС от «Госуслуг», мошенники объясняют это технической проверкой или необходимостью подтвердить личность. Получив доступ к аккаунту, злоумышленники могут использовать его в преступных схемах Центр цифровой экспертизы Роскачества

«Мошенники делают ставку на нежелание вчерашних школьников разбираться в бюрократических процедурах. Но важно помнить: никакая приемная комиссия не будет просить у вас логин и пароль от "Госуслуг". Подача документов в вузы происходит абсолютно бесплатно и только через портал "Госуслуг" или лично в приемной комиссии. Никто не имеет права запрашивать у вас логин и пароль, коды из СМС или другую конфиденциальную информацию», — напомнил руководитель Центра Сергей Кузьменко.

При любых сомнениях специалист посоветовал проверить информацию на официальном сайте вуза или лично обратиться в приемную комиссию.

«Если вы уже передали данные мошенникам, немедленно смените пароль на "Госуслугах", заблокируйте привязанные карты и обратитесь в полицию», — заключил он.

Ранее доцент Финансового университета Петр Щербаченко рассказал, что с началом дачного сезона активизировались мошенники, предлагающие фиктивную аренду загородных домов. По его словам, злоумышленники используют привлекательные объявления с красивыми фотографиями и подозрительно низкой ценой.

Зачастую за такими предложениями скрывается обман: дома не существует или используются чужие снимки, а после получения предоплаты человек исчезает, отметил эксперт.