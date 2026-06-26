Россиян предупредили о летнем мошенничестве с несуществующими домами

Доцент Щербаченко посоветовал не переводить деньги за аренду дома, не увидев его лично

С началом дачного сезона активизировались мошенники, предлагающие фиктивную аренду загородных домов. Как рассказал RT доцент Финансового университета Петр Щербаченко, злоумышленники используют привлекательные объявления с красивыми фотографиями и подозрительно низкой ценой.

«В сети все чаще появляются "сказочные" варианты. (...) А якобы хозяин может торопить с решением и просить предоплату», — предупреждает эксперт.

Зачастую за такими предложениями скрывается обман: дома не существует или используются чужие снимки, а после получения предоплаты человек исчезает.

Чтобы обезопасить себя, специалист дал несколько ключевых рекомендаций. В первую очередь Щербаченко рекомендует никогда не переводите деньги, не увидев объект лично. Также следует проверять фотографии и контактные данные продавца через поисковые системы — часто такие объявления уже засветились в списках мошеннических, отметил он.

«Нужно быть внимательными, если подгоняют фразами "очень много желающих", "нужно решить прямо сейчас", "бронь только после перевода"», — подчеркнул Щербаченко.

Ранее юрист Денис Хмелевской рассказал, что регистрация договора долевого участия (ДДУ) перед оплатой поможет защититься от мошенников при строительстве дома и избежать ситуации, в которой объект будет не достроен.