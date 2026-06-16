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19:32, 16 июня 2026Экономика

Назван способ обезопасить себя от мошенников при строительстве дома

Юрист Хмелевской: ДДУ поможет защититься от мошенников при строительстве дома
Александра Качан (Редактор)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Регистрация договора долевого участия (ДДУ) перед оплатой поможет защититься от мошенников при строительстве дома и избежать ситуации, в которой объект будет не достроен. Об этом рассказал юрист Денис Хмелевской в беседе с НСН.

По словам эксперта, россияне зачастую соглашаются на сделки, которые не являются долевым строительством. Под видом ДДУ оформляются договоры займа, которые в лучшем случае переходят в договор купли-продажи, если объект достраивают.

«Все истории с обманами связаны только с одним: застройщик не заключает договор долевого строительства. Любые варианты договора купли-продажи и займа в итоге приводят к тому, что нет никаких гарантий. Чтобы избежать такого сценария, необходима регистрация договора долевого участия, а только потом уплата денег и любые платежи», — заявил Хмелевской.

Юрист отметил, что привлечение таких нарушителей к ответственности может затянуться, из-за чего пострадавшие зачастую так и не возвращают утраченные средства.

Ранее юрист Полина Гусятникова предупредила россиян о риске столкнуться с мошенниками при аренде дачного дома летом.

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