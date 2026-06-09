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17:41, 9 июня 2026Экономика

Россиян предупредили о мошеннической схеме с дачными домами

Юрист Гусятникова: При аренде дачи можно столкнуться с мошенниками
Александра Качан (Редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

При аренде дачного дома летом можно столкнуться с мошенниками, которые привлекают арендаторов красивыми фотографиями и низкой ценой. Об этом предупредила юрист Полина Гусятникова в беседе с «Авторадио».

Чтобы избежать проблем, эксперт рекомендовала тщательно проверять сам объект и документы. Она также посоветовала не вносить предоплату до заключения договора и личного осмотра дома с участком. «При этом при осмотре объекта обязательно сравните реальное состояние дома с теми фотографиями, которые вы видели в объявлении. И постарайтесь проверить исправность коммуникаций», — отметила Гусятникова.

По ее словам, нелишним будет поговорить с владельцами соседних участков и спросить у них о реальном состоянии коммуникаций. Кроме того, на стадии заключения договора следует перепроверить паспорт собственника и оригиналы правоустанавливающих документов.

Ранее в Госдуме рассказали о летних схемах дачных мошенников. Аферисты в том числе часто обманывают россиян, желающих закрепить за собой дом на определенные даты: после перевода средств они перестают выходить на связь.

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