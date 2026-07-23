Киркоров был близок к срыву концерта из-за беспилотной угрозы

Певца Филиппа Киркорова уличили в желании отменить концерт в Анапе из-за угрозы БПЛА

Певец Филипп Киркоров устроил истерику и был близок к срыву концерта в Анапе после объявления беспилотной угрозы. Об этом сообщает Telegram-канал «Свита короля».

О поведении артиста анонимно рассказал человек, занимавшийся организацией доставки Киркорова в Анапу. Концерт был запланирован на 21 июля.

«Он когда услышал, что возможна угроза, начал кричать, чтобы все отменяли, что он не собирается рисковать. А еще сказал, что у него денег не хватит откупиться от всех исков. Якобы если что-то случится, то его виноватым сделают», — рассказал источник.

Уговорить артиста изменить свое мнение смог только его директор. Концерт состоялся и прошел без происшествий.

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