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12:02, 23 июля 2026 (обновлено: 12:05, 23 июля 2026)Культура

Киркоров был близок к срыву концерта из-за беспилотной угрозы

Певца Филиппа Киркорова уличили в желании отменить концерт в Анапе из-за угрозы БПЛА
Евгений Шульгин
Евгений Шульгин

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Певец Филипп Киркоров устроил истерику и был близок к срыву концерта в Анапе после объявления беспилотной угрозы. Об этом сообщает Telegram-канал «Свита короля».

О поведении артиста анонимно рассказал человек, занимавшийся организацией доставки Киркорова в Анапу. Концерт был запланирован на 21 июля.

«Он когда услышал, что возможна угроза, начал кричать, чтобы все отменяли, что он не собирается рисковать. А еще сказал, что у него денег не хватит откупиться от всех исков. Якобы если что-то случится, то его виноватым сделают», — рассказал источник.

Уговорить артиста изменить свое мнение смог только его директор. Концерт состоялся и прошел без происшествий.

Ранее стоматолог показал внешность Киркорова с новыми винирами и подвергся критике в сети.

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