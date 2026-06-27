Марочко заявил, что Киев оттянул основные силы из Красного Лимана на запасные позиции

Командование ВСУ оттянуло основные силы и средства из Красного Лимана в ДНР на запад, к населенному пункту Щурово. Об этом ТАСС рассказал подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

«Украинские боевики уже отвели основные силы и средства в районе Щурова на запасные позиции», — подчеркнул он.

Марочко тажке добавил, что ВСУ начали накапливать дополнительные резервы у населенного пункта Донецкое. Он считают, что военные будут переброшены на западные рубежи от Красного Лимана.

Ранее в силовых структурах рассказали, что бойцы Вооруженных сил Украины, обороняющие Красный Лиман в Донецкой Народной Республике (ДНР), деморализованы из-за неизбежной сдачи города. Это также подтверждают пленные украинские военные. По словам одного из них, многие военнослужащие в Красном Лимане подсели на наркотики, а в подразделениях ВСУ царит хаос.