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07:19, 27 июня 2026Бывший СССР

Украинских военных перебросили из Красного Лимана на запасные позиции

Марочко заявил, что Киев оттянул основные силы из Красного Лимана на запасные позиции
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Командование ВСУ оттянуло основные силы и средства из Красного Лимана в ДНР на запад, к населенному пункту Щурово. Об этом ТАСС рассказал подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

«Украинские боевики уже отвели основные силы и средства в районе Щурова на запасные позиции», — подчеркнул он.

Марочко тажке добавил, что ВСУ начали накапливать дополнительные резервы у населенного пункта Донецкое. Он считают, что военные будут переброшены на западные рубежи от Красного Лимана.

Ранее в силовых структурах рассказали, что бойцы Вооруженных сил Украины, обороняющие Красный Лиман в Донецкой Народной Республике (ДНР), деморализованы из-за неизбежной сдачи города. Это также подтверждают пленные украинские военные. По словам одного из них, многие военнослужащие в Красном Лимане подсели на наркотики, а в подразделениях ВСУ царит хаос.

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