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08:52, 25 июня 2026Бывший СССР

Стала известна реакция бойцов ВСУ на неизбежную сдачу Красного Лимана

РИА Новости: Бойцы ВСУ деморализованы из-за неизбежной сдачи Красного Лимана
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), обороняющие Красный Лиман в Донецкой Народной Республике (ДНР), деморализованы из-за неизбежной сдачи города. Об этом заявили в российских силовых структурах, передает РИА Новости.

«Командование уже не скрывает, что удержать Красный Лиман невозможно. Приказы удерживать позиции отдаются, но никто их не выполнит», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что это также подтверждают пленные украинские военные. По словам одного из них, многие военнослужащие в Красном Лимане подсели на наркотики, а в подразделениях ВСУ царит хаос.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что командование ВСУ удерживает Красный Лиман вопреки военной логике и тактике. По его словам, украинское командование преследует политические цели удержания территорий, для улучшения позиций на переговорах.

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