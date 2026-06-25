РИА Новости: Бойцы ВСУ деморализованы из-за неизбежной сдачи Красного Лимана

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), обороняющие Красный Лиман в Донецкой Народной Республике (ДНР), деморализованы из-за неизбежной сдачи города. Об этом заявили в российских силовых структурах, передает РИА Новости.

«Командование уже не скрывает, что удержать Красный Лиман невозможно. Приказы удерживать позиции отдаются, но никто их не выполнит», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что это также подтверждают пленные украинские военные. По словам одного из них, многие военнослужащие в Красном Лимане подсели на наркотики, а в подразделениях ВСУ царит хаос.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что командование ВСУ удерживает Красный Лиман вопреки военной логике и тактике. По его словам, украинское командование преследует политические цели удержания территорий, для улучшения позиций на переговорах.