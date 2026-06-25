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08:36, 25 июня 2026Бывший СССР

В ЛНР раскрыли причины удержания ВСУ Красного Лимана

Марочко: ВСУ вопреки военной логике удерживают Красный Лиман
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) вопреки военной логике и тактике удерживает Красный Лиман. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Касаемо окружения украинских боевиков в Красном Лимане, то это в принципе уже давно известная тактика [главкома ВСУ Александра] Сырского — до последнего держать рубежи и позиции вразрез всякой военной логики, тактики и стратегии», — рассказал Марочко.

По его словам, украинское командование преследует политические цели удержания территорий, чтобы предъявить требования России во время переговоров.

Ранее Марочко рассказал, что российские войска усилили давление на ВСУ у Красного Лимана. По его словам, Вооруженные силы России за прошедшие выходные активизировали действия в населенном пункте и заняли новые позиции.

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