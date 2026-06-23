Марочко: Российские силы усилили давление на ВСУ у Красного Лимана

За прошедшие выходные российские военные активизировали действия против подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе юго-западнее Красного Лимана в Донецкой Народной Республике (ДНР) и заняли новые позиции. Об этом ТАСС заявил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«За истекшие выходные наши военнослужащие существенно усилили давление юго-западнее от Красного Лимана - уже есть продвижение и закрепление на новых участках местности», — рассказал он.

Ранее Марочко заявил, что бойцы группировки войск «Юг» показали за неделю наилучшие результаты в получении контроля над территориями. Он подчеркнул, что Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль села Артема, Рай-Александровка и Юрковка.