Марочко: Группировка войск «Юг» стала самой результативной за неделю

Бойцы группировки войск «Юг» показали за неделю наилучшие результаты в получении контроля над территориями. Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Наилучшие результаты в освобождении оккупированных территорий за прошедшую неделю показали военнослужащие Южной группировки войск, действующей в ДНР», — назвал он.

Марочко подчеркнул, что Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль села Артема, Рай-Александровка и Юрковка.

Ранее в российских силовых структурах раскрыли последствия взятия Рай-Александровки для Вооруженных сил Украины. Из Рай-Александровки открывается дорога на Николаевку, являющуюся последним важным для фронта населенным пунктом перед Славянском.