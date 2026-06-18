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19:09, 18 июня 2026Бывший СССР

Стали известны последствия взятия Рай-Александровки для ВСУ

ТАСС: ВС РФ сформировали сразу два огневых мешка после взятия Рай-Александровки
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Со взятием Рай-Александровки в Донецкой Народной Республике (ДНР) Российские войска сформировали сразу два огневых мешка для подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

«Рай-Александровка дает тактическое преимущество нашим войскам, которые с ее освобождением сформировали сразу два огневых мешка для противника — в Никифоровке, а также окрестностях Николаевки и Пискуновки», — рассказал собеседник агентства.

Силовики также уточнили, что из Рай-Александровки открывается дорога на Николаевку, являющуюся последним важным для фронта населенным пунктом перед Славянском.

О взятии населенного пункта 18 июня сообщило Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что операцию провели бойцы Южной группировки войск.

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