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12:30, 18 июня 2026Россия

В Минобороны заявили о взятии населенного пункта в ДНР российскими военными

Минобороны: Российские военные взяли населенный пункт Рай-Александровка в ДНР
Майя Назарова

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные взяли населенный пункт Рай-Александровка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявили в Минобороны в рамках очередного брифинга.

В ведомстве уточнили, что операцию провели бойцы группировки войск «Южная».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли более 165 солдат в зоне действий «Юга», разъяснили в Минобороны.

Кроме того, штурмовики «Южной» группировки освободили 98 зданий в донецкой Константиновке. При этом были ликвидированы до 60 украинских военнослужащих.

До этого стало известно, что российские штурмовики в Константиновке за сутки освободили 96 зданий. Тогда же было уничтожено более 70 украинских солдат, шесть пикапов и свыше 20 наземных роботизированных комплексов.

Константиновка, являвшаяся логистическим центром, через который происходило основное снабжение и ротация украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации, расположена на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка.

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