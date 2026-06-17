Минобороны: Российские штурмовики в Константиновке за сутки освободили 96 зданий

Российские штурмовики в Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР) за минувшие сутки освободили 96 зданий. Детали боев за населенный пункт раскрыли в Министерстве обороны.

«Штурмовые группы "Южной" группировки войск ведут активные наступательные действия в населенном пункте Константиновка», — заявили в министерстве.

По информации оборонного ведомства, на данный момент наиболее активные бои ведутся в юго-западной части города. За сутки там было уничтожено более 70 украинских солдат, 6 пикапов и свыше 20 наземных роботизированных комплексов.

Константиновка, являвшаяся логистическим центром, через который происходило основное снабжение и ротация украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации, расположена на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Взятие города под контроль откроет путь российским силам для дальнейшего продвижения в направлении Краматорска и Славянска.

Ранее в Минобороны заявили, что Киев готовится к потере ключевых оборонительных позиций в ДНР, за которыми последует утрата и всей Славянско-Краматорской агломерации. Сообщалось о подготовке украинских властей к эвакуации из Краматорска основных предприятий.