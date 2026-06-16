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18:13, 16 июня 2026Силовые структуры

Скандальную героиню «Пусть говорят» Шурыгину отправили под домашний арест

В Москве суд отправил Диану Шурыгину под домашний арест по делу о распространении порно
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

В Москве суд отправил Диану Шурыгину под домашний арест по делу о распространении порно. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, Шурыгину отправили под домашний арест до 19 июля. Против нее возбуждено уголовное дело по статье о незаконном распространении порноматериалов.

По этому делу ей грозит до шести лет лишения свободы. Она неоднократно публиковала в интернете ролики, на которых снималась в фильмах для взрослых.

Ранее сообщалось, что Шурыгину обвиняют в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов, совершенными группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Причиной для возбуждения дела могли стать интимные видео Шурыгиной, опубликованные в 2025 году в закрытых Telegram-каналах. Такое предположение выдвинул ее бывший возлюбленный, предприниматель Святослав Гусев.

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