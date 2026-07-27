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18:09, 27 июля 2026Моя страна

Названо село России с наибольшим количеством долгожителей

Село Сурх-Дигора стало рекордсменом России по количеству долгожителей
Алина Черненко

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Село Сурх-Дигора в Северной Осетии вновь назвали рекордсменом России по количеству долгожителей. Об этом сообщает местный портал «15-й Регион».

Уточняется, что сейчас в этом населенном пункте проживают 19 человек старше 90 лет. Для Сурх-Дигоры это уже четвертый рекорд по этому показателю — первые два были в 2021-м и 2025-м годах. А впервые оно попало в Книгу рекордов России в 2020 году по наибольшему количеству членов Союза писателей на душу населения.

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Инициатором трех последних рекордов стал врио главы администрации Сурх-Дигоры Олег Марзоев. Он поздравил местных жителей и пожелал селу процветания.

Ранее уролог Марк Гадзиян заявил, что у долгожителей есть одна общая особенность. По словам доктора, у них прекрасно сохранен микробиом кишечника, и именно он дает возможность не стареть или стареть очень и очень медленно.

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