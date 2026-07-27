Опытный турист Алексей Кулеш: В месте исчезновения Усольцевых легко потеряться

В районе скалы Буратинка Красноярского края, где бесследно исчезли Усольцевы, легко потеряться из-за сложного рельефа. Новые детали о месте пропажи семьи раскрыл опытный турист Алексей Кулеш в беседе с aif.ru.

«Есть ли там где заблудиться, скажу прямо: да, безусловно. Тропа наверху хоть и промаркирована, но выход на нее совершенно неочевиден. Без точной метки в навигаторе или хотя бы в телефоне вернуться обратно на ту же тропу, по которой вы только что пришли к скалам, непросто», — рассказал Кулеш.

По словам специалиста, плохие погодные условия способны многократно усугубить положение туристов, сбившихся с пути. При этом Кулеш указал, что в этом районе работает сотовая связь и даже мобильный интернет на скорости 4G.

Ранее криминалист Михаил Игнатов заявил, что бесследно исчезнувшие в Красноярском крае Усольцевы живы, их стоит искать в США. По мнению Игнатова, семьи изначально не было в тайге, где были организованы поиски, а исчезновение людей спланировано.

Ирина и Сергей Усольцевы, а также их дочь пропали в конце сентября 2025 года в Партизанском районе Красноярского края. Позже выяснилось, что семья во время своего маршрута делала три остановки — во время одной из них Усольцевы купили в придорожном магазине нож.

