Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:39, 27 июля 2026Ценности

Обвиненная в анорексии дочь Дмитрия Маликова показала фото с отцом

Обвиненная в анорексии дочь Дмитрия Маликова Стефания показала фото с отцом из Италии
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @steshamalikova

Популярная блогерша Стефания Маликова, которую регулярно критикуют за чрезмерную худобу, показала новые фото с отцом Дмитрием Маликовым. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

26-летняя инфлюэнсерша поделилась серией снимков с отдыха в Италии. На размещенных кадрах девушка позировала с 56-летним отцом. «Люблю тебя, лучший человек на свете», — призналась дочь Маликова в описании к публикации.

Материалы по теме:
«Зачем я с собой это делаю?» Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
«Зачем я с собой это делаю?»Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
23 сентября 2022
Из мира Барби Некоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся
Из мира БарбиНекоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся
19 января 2018

В феврале Стефания Маликова ответила на критику своей фигуры и обвинения в анорексии. «Ребята, давайте сворачивать обсуждения моего тела и переключаться на свое. Не обесценивайте чужой труд и свой тоже. Я все слышу. Везде», — отреагировала она.

Внешность Маликовой регулярно обсуждают в сети, предполагая проблемы со здоровьем из-за чрезмерной худобы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Растет число жертв атаки ВСУ на Ростов-на-Дону. Горожане жалуются на отсутствие сирен и запертые бомбоубежища
    Известный российский телеведущий пожаловался на проблемы с женщинами
    Братьев с Украины осудили в Нидерландах за торговлю людьми и детскую порнографию
    Главарь банды педофилов «Империя гусей» в российском городе объявлен в розыск
    Матч за третье место на ЧМ-2026 принес россиянину 41 миллион рублей
    В европейской стране лесной пожар поставил под угрозу военное производство
    Назван недорогой способ улучшить интернет дома
    Цены на газ в Европе упали
    Российский детский психолог изнасиловал двух мальчиков на приеме
    Банда трансгендеров избила туриста в Таиланде и украла его вещи
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok