Обвиненная в анорексии дочь Дмитрия Маликова показала фото с отцом

Обвиненная в анорексии дочь Дмитрия Маликова Стефания показала фото с отцом из Италии

Популярная блогерша Стефания Маликова, которую регулярно критикуют за чрезмерную худобу, показала новые фото с отцом Дмитрием Маликовым. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

26-летняя инфлюэнсерша поделилась серией снимков с отдыха в Италии. На размещенных кадрах девушка позировала с 56-летним отцом. «Люблю тебя, лучший человек на свете», — призналась дочь Маликова в описании к публикации.

В феврале Стефания Маликова ответила на критику своей фигуры и обвинения в анорексии. «Ребята, давайте сворачивать обсуждения моего тела и переключаться на свое. Не обесценивайте чужой труд и свой тоже. Я все слышу. Везде», — отреагировала она.

Внешность Маликовой регулярно обсуждают в сети, предполагая проблемы со здоровьем из-за чрезмерной худобы.