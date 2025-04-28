Дочь Дмитрия Маликова заподозрили в анорексии из-за внешности на новых фото

Дочь российского певца Дмитрия Маликова Стефанию Маликову заподозрили в анорексии из-за внешности на новых фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

25-летняя блогерша предстала перед камерой в наряде собственного бренда. Так, она позировала в белом макси-платье с облегающим верхом, которое обнажало ее плечи. При этом девушка продемонстрировала фигуру с разных ракурсов.

Пользователи сети оценили кадры в комментариях, предположив, что у наследницы артиста могут быть проблемы со здоровьем. «С каких пор болезнь стала точкой восхищения? Культивировать нездоровую худобу...», «Нервная анорексия», «Признаки анорексии налицо», «Анорексия сейчас в моде в России?», «Очень худая, некрасиво», — заявили юзеры.

Ранее в апреле сообщалось, что Стефания Маликова заработала на косметике 1,4 миллиона рублей за минувший год.