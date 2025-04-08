Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:32, 8 апреля 2025Культура

Дочь Дмитрия Маликова заработала 1,4 миллиона за год

Дочь Дмитрия Маликова Стефания заработала 1,4 миллиона рублей на косметике
Андрей Шеньшаков

Фото: @steshamalikova

Дочь певца Дмитрия Маликова Стефания заработала на косметике 1,4 миллиона рублей за минувший год. Об этом сообщает издание «Газета.Ru».

По информации источника, выручка ООО «Бьютибайстеша», принадлежащего 25-летней Маликовой, составила 2,78 миллиона рублей (на 21,4 процента больше, чем за 2023 год). Всего компания получила 1,4 миллиона рублей чистой прибыли. Издание уточняет, что основным видом деятельности компании является торговля по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет.

Ранее стало известно, что дочь Маликова Стефания отсудила 100 тысяч рублей у калужской швейной фабрики.

    Обсудить
    Последние новости

    США объяснили вывод своих войск из обеспечивающего Украину хаба в Польше

    В России усилят контроль за сделками граждан с драгметаллами

    Раскрыт еще один опасный побочный эффект сахарного диабета

    ИИ научился распознавать угрозу внезапной смерти

    Дочь Дмитрия Маликова заработала 1,4 миллиона за год

    Познер прокомментировал рекорд Овечкина

    Вика Цыганова назвала уехавших из России звезд тараканом и алкоголичкой

    Названа доля желающих уволиться россиян

    Военком из Украины отказался пускать в армию своего сына по одной причине

    Зеленский рассказал о встрече с премьером Бельгии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше