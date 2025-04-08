Дочь Дмитрия Маликова заработала 1,4 миллиона за год

Дочь Дмитрия Маликова Стефания заработала 1,4 миллиона рублей на косметике

Дочь певца Дмитрия Маликова Стефания заработала на косметике 1,4 миллиона рублей за минувший год. Об этом сообщает издание «Газета.Ru».

По информации источника, выручка ООО «Бьютибайстеша», принадлежащего 25-летней Маликовой, составила 2,78 миллиона рублей (на 21,4 процента больше, чем за 2023 год). Всего компания получила 1,4 миллиона рублей чистой прибыли. Издание уточняет, что основным видом деятельности компании является торговля по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет.

Ранее стало известно, что дочь Маликова Стефания отсудила 100 тысяч рублей у калужской швейной фабрики.