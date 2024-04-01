Дочь Маликова отсудила 100 тысяч рублей у швейной фабрики

Дочь Маликова Стефания отсудила 100 тысяч рублей у калужской швейной фабрики

Дочь российского эстрадного певца Дмитрия Маликова, исполнительница и дизайнер Стефания Маликова отсудила 100 тысяч рублей у калужской швейной фабрики. Об этом рассказала ее мать Елена Маликова в разговоре с изданием «360».

Собеседница издания поведала, что ее дочь на протяжении полутора лет сотрудничала с производством, которое отшивало одежду для ее собственного бренда. Последняя партия, по словам Елены, была некачественной, а потому Маликова отказалась платить за нее 117 тысяч рублей.

«Фабрика не выполнила заказ в срок или с браком, что-то там случилось, за что уплачивать было нельзя», — поведала мать дизайнера.

В результате руководство швейной фабрики подало на дочь артиста в суд, после чего Маликова подала против производства встречный иск.

«Подключились юристы, и она отсудила эти деньги, потому что человек был абсолютно не прав. Начал поднимать общественную историю, что совершенно было смешно, потому что там стопроцентная правота дочери. Пришлось обратиться в суд», — подчеркнула собеседница издания.

Ранее стало известно, что суд отказал российскому певцу и лидеру группы «Руки Вверх!» Сергею Жукову в правах на фонограммы ряда хитов коллектива.