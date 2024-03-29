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12:57, 29 марта 2024Культура

Суд отказал Жукову в правах на ряд хитов группы «Руки Вверх!»

Жуков не смог отсудить права на ряд хитов группы «Руки Вверх!»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Суд отказал российскому певцу и лидеру группы «Руки Вверх!» Сергею Жукову в правах на фонограммы ряда хитов коллектива. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что 20 лет назад запись таких песен, как «Ну где же вы, девчонки?», «Я не отдам тебя никому», «Дома не сиди», а также ряда других композиций была профинансирована Андреем Маликовым, который являлся продюсером группы. Жуков тогда выступал в качестве автора и исполнителя треков, однако все права на них по документам принадлежали медиаменеджеру.

Спустя два десятилетия лидер коллектива решил подать иск, чтобы присвоить права на хиты себе. Суд Жукову отказал, аргументировав это тем, что истец знал о существующих правоотношениях, но 20 лет никак их не оспаривал.

Ранее Жуков сообщил, что перевел деньги пострадавшим во время теракта в «Крокус Сити Холле» и их семьям.

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      Анастасия Астахова
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