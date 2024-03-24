Лидер «Руки вверх» перевел средства пострадавшим в «Крокусе»

Лидер «Руки вверх» Жуков перевел средства пострадавшим в теракте в «Крокусе»

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков сообщил в своем Telegram-канале, что перевел деньги пострадавшим во время теракта в «Крокус Сити Холле» и их семьям.

«Никаких слов недостаточно. Даже действий будто недостаточно, потому что они не в силах исправить непоправимое. Но хотя бы пытаться помочь, делать то, что можем — это лучшее из возможного», — написал музыкант.

Жуков добавил, что восхищается россиянами и тем, как все сплотились и откликаются на призывы о помощи, поддерживают тех, кому это нужно. Также исполнитель выразил соболезнования всем, кого коснулось произошедшее.

Ранее рэпер Моргенштерн (признан в России иностранным агентом) перевел миллион рублей 15-летнему Исламу Халилову, который работал гардеробщиком в «Крокус Сити Холле» и вывел более ста человек во время атаки террористов.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Несколько человек ворвались в здание и открыли стрельбу. Четверо подозреваемых в совершении теракта задержаны в Брянской области.