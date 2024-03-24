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15:37, 24 марта 2024Культура

Моргенштерн перевел миллион рублей спасшему людей в «Крокусе» гардеробщику

Моргенштерн перевел миллион рублей спасшему сотню людей в «Крокусе» гардеробщику

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Рэпер Моргенштерн (признан в России иностранным агентом) перевел миллион рублей 15-летнему Исламу Халилову, который работал гардеробщиком в «Крокус Сити Холле» и вывел более ста человек во время атаки террористов. Об этом сообщает Telegram-канал «Не Моргенштерн».

«Малый 15-летний вывел больше ста человек, будем ли закидывать ему денег? Конечно!» — пообещал он в предыдущем видеосообщении. Позднее рэпер со своего телефона показал ответ Ислама.

«Я очень благодарен Моргенштерну. Я искренне просто очень рад, с помощью него у меня как-то облегчится жизнь. Я очень рад, что существуют такие люди, как Алишер», — сказал подросток.

До этого Моргенштерн сообщил, что готов помощь пострадавшим в теракте закрыть расходы на медицинскую помощь, врачей, операции, для чего ему надо написать в бот и детально рассказать о ситуации.

Ранее сообщалось, что духовный лидер мусульман России муфтий шейх Равиль Гайнутдин во время пятничной молитвы в Соборной мечети в Москве наградит Халилова медалью мусульман России «За заслуги».

Воскресенье, 24 марта, объявлено в России днем национального траура. По последним данным, в результате нападения погибли 133 человека, более 150 пострадали. Разбор завалов продолжается.

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      Платон Щукин
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