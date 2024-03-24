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08:04, 24 марта 2024Россия

В России начался общенациональный траур по жертвам теракта в «Крокусе». Погибли 133 человека

В России начался общенациональный траур по погибшим при теракте в «Крокусе»

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В воскресенье, 24 марта, в России начался общенациональный траур по жертвам теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

В стране приспущены государственные флаги, учреждениям культуры рекомендовано отменить развлекательные мероприятия. Федеральные телеканалы перекроили сетку вещания, убрав из эфира развлекательные передачи и рекламу.

В знак солидарности с российским народом траур также объявлен в Республике Сербской, Никарагуа и Абхазии. Национальные флаги будут приспущены на посольствах Британии и Австралии в Москве. В ОАЭ самое высокое здание планеты — башня Бурдж-Халифа — окрасилась цветами российского флага. На фасаде появилась надпись «Объединенные Арабские Эмираты поддерживают Россию» на арабском и английском языках. Кроме того, власти Эмиратов подсветили триколором самые знаковые достопримечательности страны.

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Посол России в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов сообщил, что на протяжении всего дня 23 марта дипмиссия получала соболезнования в связи с терактом. «Целый день сегодня наше посольство принимает звонки, письма от наших друзей, от незнакомых людей, которые вместе с нами скорбят о том, что случилось», — пояснил глава дипмиссии. Он также указал на непрерывный поток сообщений от соотечественников.

Президент объявил траур на следующий день после теракта

Президент России Владимир Путин объявил общенациональный траур на следующий день после того, как бандиты расстреляли мирных граждан в подмосковном «Крокус Сити Холле». Он выразил глубокие соболезнования родственникам тех, кто стал жертвой массового расстрела.

«Вместе с теми, кто потерял своих родных и близких, скорбит вся страна, весь наш народ», — сказал президент.

По его словам, преступники, совершившие теракт, хладнокровно и целенаправленно шли убивать, расстреливать людей в упор. Глава государства отметил, что именно так когда-то действовали нацисты, «творившие расправы на оккупированных территориях».

Они задумали устроить показательную казнь, кровавую акцию устрашения

Владимир Путинпрезидент России

Президент подчеркнул, что террористов ждет только возмездие и забвение, «будущего у них нет».

Число пострадавших в теракте выросло

Жертвами теракта в «Крокус Сити Холле» стали 133 человека, пострадали 152. Такие уточненные данные привели в МЧС России. Среди погибших — трое детей.

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Ночью губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о завершении спасательной операции на месте теракта, поисковая еще продолжается. По его словам, уже удалось идентифицировать личности 50 погибших. На место ЧП прибыла тяжелая строительная техника, с ее помощью МЧС начнет разбирать поврежденные конструкции здания и расчищать завалы.

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      Марина Совина
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