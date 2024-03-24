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07:38, 24 марта 2024Россия

В МЧС привели данные о погибших и пострадавших в теракте в «Крокусе»

МЧС: жертвами теракта в «Крокусе» стали 133 человека, пострадали 152

Фото: Yulia Morozova / Reuters

Жертвами теракта в «Крокус Сити Холле» стали 133 человека, пострадали 152. Такие данные привели в МЧС, передает ТАСС.

Среди погибших — трое детей, уточнили в ведомстве.

Ранее Минздрав сообщал о 147 пострадавших, то есть их число увеличилось за последнее время, добавляет агентство.

Ночью губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о завершении спасательной операции на месте теракта, поисковая еще продолжается. По его словам, спасатели извлекли из-под завалов тела 133 человек, уже удалось идентифицировать личности 50 погибших.

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      Марина Совина
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