В МЧС привели данные о погибших и пострадавших в теракте в «Крокусе»

МЧС: жертвами теракта в «Крокусе» стали 133 человека, пострадали 152

Жертвами теракта в «Крокус Сити Холле» стали 133 человека, пострадали 152. Такие данные привели в МЧС, передает ТАСС.

Среди погибших — трое детей, уточнили в ведомстве.

Ранее Минздрав сообщал о 147 пострадавших, то есть их число увеличилось за последнее время, добавляет агентство.

Ночью губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о завершении спасательной операции на месте теракта, поисковая еще продолжается. По его словам, спасатели извлекли из-под завалов тела 133 человек, уже удалось идентифицировать личности 50 погибших.

24 марта в России объявлено днем общенационального траура. В знак солидарности с российским народом траур также объявлен в Республике Сербской, Никарагуа и Абхазии.