В МЧС привели данные о погибших и пострадавших в теракте в «Крокусе»
МЧС: жертвами теракта в «Крокусе» стали 133 человека, пострадали 152
Жертвами теракта в «Крокус Сити Холле» стали 133 человека, пострадали 152. Такие данные привели в МЧС, передает ТАСС.
Среди погибших — трое детей, уточнили в ведомстве.
Ранее Минздрав сообщал о 147 пострадавших, то есть их число увеличилось за последнее время, добавляет агентство.
Ночью губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о завершении спасательной операции на месте теракта, поисковая еще продолжается. По его словам, спасатели извлекли из-под завалов тела 133 человек, уже удалось идентифицировать личности 50 погибших.
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