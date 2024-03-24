Спасательная операция в «Крокус Сити Холле» завершена. Как россияне помогают пострадавшим и родственникам жертв теракта?

Воробьев: в «Крокусе» завершена спасательная операция, поисковая продолжается

Спасательная операция на месте теракта в «Крокус Сити Холле» завершена. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

При этом, уточнил он, поиски пропавших еще продолжаются.

По его словам, спасатели извлекли из-под завалов тела 133 жертв теракта. К настоящему времени удалось идентифицировать личности 50 погибших. «Впереди опознание родственниками. В больницах врачи борются за жизни 107 человек», — добавил глава региона.

Тысячи россиян захотели помочь пострадавшим

Больше половины пострадавших госпитализированы в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова. Она заверила, что в лечебных учреждениях достаточно медикаментов, крови и перевязочных материалов.

Несмотря на это, жители Москвы и Подмосковья массово отправились в центры переливания крови для того, чтобы помочь пострадавшим в теракте. В столичном Департаменте здравоохранения рассказали, что 23 марта в донорские пункты пришли более четырех тысяч жителей Москвы. Поток желающих сдать компоненты кровы столичные власти назвали беспрецедентным.

В Минздраве Подмосковья, в свою очередь, сообщили, что в центры крови пришли 2712 доноров. За день в отделениях заготовлена почти тонна крови и ее компонентов.

Организации также выразили желание помочь пострадавшим. Так, ВДНХ и ряд резидентов главной выставки страны направят выручку по собственным объектам за выходные дни в помощь пострадавшим и семьям погибших. Аналогично решили поступить Московский зоопарк и городские музеи. К акции присоединились крупнейшие ритейлеры: «Пятерочка», «Перекресток», «Магнит», «Азбука Вкуса», «Мясновъ», «ВкусВилл», «М.Видео» и другие. Шесть российских авиакомпаний — «Аэрофлот», «Сибирь» (S7 Airlines), «Уральские Авиалинии», NordStar, Red Wings и Smartavia — предоставят родственникам пострадавших в теракте бесплатный перелет.

Футбольный клуб «Зенит» пообещал направить пострадавшим все средства, полученные от домашнего матча с ФК «Балтика», который пройдет 6 апреля. Олимпийская чемпионка Алина Загитова сделала пожертвование погибшим и пострадавшим во время теракта. Спортсменка перевела на специальный счет Сбера и «Российского Красного Креста» 500 тысяч рублей.

В России начался общенациональный траур

В воскресенье, 24 марта, в России начался общенациональный траур по жертвам теракта. В стране приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия. Федеральные телеканалы убрали из эфира развлекательные передачи и рекламу.

«Вместе с теми, кто потерял своих родных и близких, скорбит вся страна, весь наш народ», — заявил ранее президент России Владимир Путин.

По его словам, преступники, совершившие теракт, хладнокровно и целенаправленно шли убивать, расстреливать людей в упор. Глава государства отметил, что именно так когда-то действовали нацисты, «творившие расправы на оккупированных территориях».

Они задумали устроить показательную казнь, кровавую акцию устрашения Владимир Путин президент России

Президент подчеркнул, что террористов ждет только возмездие и забвение, «будущего у них нет».

В знак солидарности с российским народом траур также объявлен в Республике Сербской, Никарагуа и Абхазии. Национальные флаги будут приспущены на посольствах Британии и Австралии в Москве.