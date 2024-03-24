В России начался траур по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле»

В России начался общенациональный траур по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле»

В воскресенье, 24 марта, в России начался общенациональный траур по жертвам теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

В стране приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия. Федеральные телеканалы убрали из эфира развлекательные передачи и рекламу. «Вместе с теми, кто потерял своих родных и близких, скорбит вся страна, весь наш народ», — заявил ранее президент России Владимир Путин.

В знак солидарности с российским народом траур также объявлен в Республике Сербской, Никарагуа и Абхазии. Национальные флаги будут приспущены на посольствах Британии и Австралии в Москве.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел вечером в пятницу, 22 марта, перед выступлением группы «Пикник». Несколько мужчин в камуфляже ворвались в здание и открыли огонь по людям, после прозвучало несколько взрывов, и начался пожар. По последним данным, опубликованным Следственным комитетом, жертвами теракта стали 133 человека.