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20:45, 23 марта 2024Россия

Тысячи россиян пришли сдать кровь для пострадавших в «Крокусе»

Тысячи жителей Москвы и Подмосковья сдали кровь для пострадавших в «Крокусе»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Тысячи жителей Москвы и Подмосковья пришли в центры переливания крови для того, чтобы помочь пострадавшим в теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

В столичном Департаменте здравоохранения сообщили, что 23 марта в донорские пункты пришли более четырех тысяч жителей Москвы. Поток желающих назвали беспрецедентным.

«В течение дня на каждом донорском пункте для москвичей организовали раздачу воды, теплого чая, а также продуктов, разрешенных к употреблению перед сдачей крови», — сообщили в департаменте, отметив, что ожидающим очередь донорам дали возможность согреться в автобусах.

В Минздраве Подмосковья, в свою очередь, сообщили, что в центры крови пришли 2712 доноров, за день в отделениях заготовлена почти тонна крови и ее компонентов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пострадавшим в результате трагедии в концертном зале «Крокус Сити Холл» будут выплачены денежные компенсации. Он уточнил, что город окажет финансовую поддержку как москвичам, так и иногородним.

Кроме того, рестораторы и крупные торговые сети направят часть доходов за выходные в помощь пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле».

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      Варвара Кошечкина
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