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11:44, 23 марта 2024Россия

Собянин заявил о выплате компенсаций Москвой и областью пострадавшим в «Крокусе»

Собянин: Москва и область выплатят компенсации пострадавшим в «Крокус Сити»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

Пострадавшим в результате трагедии в концертном зале «Крокус Сити Холл» будут выплачены денежные компенсации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 23 марта.

«Вместе с Московской областью окажем поддержку пострадавшим в трагедии в "Крокус Сити Холле".
Совместно выплатим денежные компенсации пострадавшим от 500 тысяч рублей до 3 миллионов», — написал он.

Мэр столицы также уточнил, что Москва окажет финансовую поддержку как москвичам, так и иногородним, власти Подмосковья окажут материальную помощь пострадавшим жителям области.

«Также вместе с Московской областью возьмем на себя организацию похорон погибших. Продолжаем оказывать всю необходимую помощь с привлечением городских служб. Соболезную родным и близким погибших», — написал Собянин.

Ранее МЧС опубликовало список госпитализированных после теракта в «Крокусе». После стрельбы и пожара в концертном зале было госпитализировали 107 человек. Также Минздрав опубликовал первый список жертв теракта в «Крокус Сити Холле», состоящий из 37 человек.

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      Екатерина Подвигина
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