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10:23, 23 марта 2024Россия

Опубликован список госпитализированных после теракта в «Крокусе»

МЧС: после теракта в «Крокусе» госпитализировали 107 человек

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

После теракта в «Крокусе» было госпитализировано 107 человек. Список пострадавших в результате стрельбы и пожара в концертном зале к Красногорске опубликовало МЧС.

Кроме того, перечень пострадавших выложил на своем портале департамент здравоохранения Москвы.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Неизвестные в камуфляжной форме начали стрельбу из автоматов по посетителям концерта группы «Пикник». Позднее в здании случилось несколько взрывов и начался пожар.

Списки опознанных жертв теракта в Красногорске опубликуют в 10:00 мск, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Сейчас на месте происшествия работают 477 спасателей и 183 единицы техники. Утром они начали разбор зрительного зала, где частично обрушились перекрытия, написал он в Telegram-канале.

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      Вячеслав Агапов
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