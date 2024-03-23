Опубликован список госпитализированных после теракта в «Крокусе»

МЧС: после теракта в «Крокусе» госпитализировали 107 человек

После теракта в «Крокусе» было госпитализировано 107 человек. Список пострадавших в результате стрельбы и пожара в концертном зале к Красногорске опубликовало МЧС.

Кроме того, перечень пострадавших выложил на своем портале департамент здравоохранения Москвы.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Неизвестные в камуфляжной форме начали стрельбу из автоматов по посетителям концерта группы «Пикник». Позднее в здании случилось несколько взрывов и начался пожар.

Списки опознанных жертв теракта в Красногорске опубликуют в 10:00 мск, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Сейчас на месте происшествия работают 477 спасателей и 183 единицы техники. Утром они начали разбор зрительного зала, где частично обрушились перекрытия, написал он в Telegram-канале.