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09:29, 23 марта 2024Россия

Названо время публикации списка погибших при теракте в «Крокусе»

Воробьев: списки погибших при теракте в «Крокусе» опубликуют в 10:00

Фото: Yulia Morozova / Reuters

Списки опознанных погибших при теракте в «Крокус Сити Холл» в Красногорске опубликуют в 10 часов утра по московскому времени. Время публикации назвал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, сейчас на месте происшествия работают 477 спасателей и 183 единицы техники. Утром они начали разбор зрительного зала, где частично обрушились перекрытия.

С 10 утра в помещениях фонда защитников отечества БЦ «Кубик» запустится Центр Помощи, где родственники смогут получить всю необходимую информацию о пострадавших и погибших, добавил Воробьев.

По данным источников Telegram-канала 112, что количество погибших в результате стрельбы и пожара в концертном зале в Красногорске выросло до 82 человек. Позднее Минздрав Московской области подтвердил, что после теракта скончались трое детей. На текущий момент в больницах находятся 121 пострадавший, им оказывается медицинская помощь.

Теракт в «Крокус Сити Холле» случился вечером 22 марта. Неизвестные в камуфляжной форме открыли стрельбу из автоматов перед концертом группы «Пикник». Позднее в здании прогремели взрывы и начался пожар.

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      Вячеслав Агапов
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