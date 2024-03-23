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11:29, 23 марта 2024Россия

Минздрав опубликовал первый список погибших после теракта в «Крокус Сити Холле»

Минздрав Подмосковья опубликовал список из 37 погибших в «Крокус Сити Холле»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Vitaly Smolnikov / AP

Минздрав Московской области опубликовал первый список погибших во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Соответствующий документ появился на официальном сайте.

В списке погибших числятся 37 человек.

Ранее Минздрав Подмосковья сообщил о 121 пострадавшем, поступившем в больницы после террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл». В списках также числились двое взрослых и трое детей, которые не смогли выжить после полученных повреждений.

Террористы открыли стрельбу по посетителям «Крокуса» в Подмосковье вечером 22 марта. Возбуждено уголовное дело.

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      Олеся Мицкевич
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