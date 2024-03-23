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09:21, 23 марта 2024Россия

Минздрав раскрыл число поступивших в больницы после теракта в «Крокусе»

Минздрав сообщили о 121 пострадавшем, поступившем в больницы из «Крокуса»

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Минздрав Московской области сообщил о 121 человеке, поступившем в больницы после террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Такое число пострадавших раскрыто в списках, опубликованных на официальном сайте.

В списках также числятся двое взрослых и трое детей, которые не смогли выжить после полученных повреждений.

Неизвестные открыли стрельбу по посетителям концертного зала «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Сначала очевидцы сообщали о трех нападавших, а после стало известно, как минимум, о пяти.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемых ищут.

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      Олеся Мицкевич
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