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23:35, 23 марта 2024Спорт

«Зенит» направит финансовую помощь пострадавшим во время теракта

«Зенит» направит средства от матча с «Балтикой» пострадавшим во время теракта
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

«Зенит» направит финансовую помощь пострадавшим во время теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщается на сайте петербургской команды.

«Все средства от домашнего матча с ФК "Балтика" на "Газпром Арене" ФК "Зенит" направит в помощь пострадавшим и семьям погибших в теракте в подмосковном "Крокусе"», — говорится в заявлении. Матч пройдет 6 апреля.

Ранее олимпийская чемпионка Алина Загитова сделала пожертвование погибшим и пострадавшим во время теракта. Спортсменка перевела на специальный счет Сбера и «Российского Красного Креста» 500 тысяч рублей.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером в пятницу, 22 марта. Несколько мужчин в камуфляже ворвались в здание и открыли огонь по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник», после прозвучало несколько взрывов, и начался пожар.

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      Дарья Коршунова
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