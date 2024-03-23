«Зенит» направит средства от матча с «Балтикой» пострадавшим во время теракта

«Зенит» направит финансовую помощь пострадавшим во время теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщается на сайте петербургской команды.

«Все средства от домашнего матча с ФК "Балтика" на "Газпром Арене" ФК "Зенит" направит в помощь пострадавшим и семьям погибших в теракте в подмосковном "Крокусе"», — говорится в заявлении. Матч пройдет 6 апреля.

Ранее олимпийская чемпионка Алина Загитова сделала пожертвование погибшим и пострадавшим во время теракта. Спортсменка перевела на специальный счет Сбера и «Российского Красного Креста» 500 тысяч рублей.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером в пятницу, 22 марта. Несколько мужчин в камуфляже ворвались в здание и открыли огонь по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник», после прозвучало несколько взрывов, и начался пожар.