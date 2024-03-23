Сбер открыл счет для помощи пострадавшим и семьям погибших в теракте в Москве
Сбер и «Российский Красный Крест» открыли благотворительный счет для сбора средств пострадавшим и семьям погибших во время теракта в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-служба компании.
Сбер выразил соболезнования семьям погибших 22 марта во время теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Для поддержки семей погибших и пострадавших совместно с благотворительным фондом «Российский Красный Крест» открыт благотворительный счет. Первое пожертвование на счет поступило от банка.
Желающие могут оказать финансовую поддержку и помощь переводом средств через приложение СберБанк Онлайн, банкоматы, терминалы, а также в офисах банка. Комиссию при переводе взимать не будут.
Расчетный счет и реквизиты для перечисления средств:
Наименование: РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ, РКК
ИНН/КПП: 7728014523/ 772801001
Расчетный счет: 40703810100020000067
Банк: ПАО Сбербанк
БИК: 044525225
Корр. счет: 30101810400000000225
Назначение платежа: Благотворительное пожертвование на помощь семьям погибших, семьям пострадавших и пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холл».
Ранее стало известно, что более 600 доноров сдали кровь в первый час работы центров крови в Подмосковье. Люди также массово приходят в Центр крови имени Гаврилова в Москве, чтобы сдать кровь для пострадавших при теракте, у здания образовалась огромная очередь.